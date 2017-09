Zrób to sam w fabryce nowych technologii

Tu będzie można zrobić wszystko – designerskie meble, uszyć modne spodnie albo wydrukować drona z drukarki 3D. Można to zrobić samemu lub przy pomocy doświadczonych konstruktorów. W centrum Warszawy, powstał pierwszy w Polsce FabLab Orange

Nowoczesna pracownia powstała z myślą o dzieciach, młodych i dorosłych, których fascynuje rozwój nowych technologii. Czują się kreatywni, lubią majsterkować i w tej pasji przyświeca im zasada DIY („Do It Yourself”), czyli „Zrób to sam”.

Pracownie otwarte dla każdego

Pracownia, czyli FabLab zlokalizowana w centrum Warszawy na ulicy Twardej 14/16 składa się z kilku przestrzeni, które pomogą krok po kroku zaplanować nam zabawę z świecie nowych technologii.

Zaczynamy od markerspace, a więc miejsca, w którym przy pomocy komputera albo – bardziej tradycyjnie – kartki papieru stworzymy plan projektu. Do dyspozycji mamy podstawowe przybory pomocne w projektowaniu.

Następna jest prototypownia, w której możemy przejść od fazy projektu do fazy realizacji. W szybkim stworzeniu wstępnego produktu pomoże nam ploter laserowy, czyli komputerowe urządzenie używane przez poligrafów czy architektów do kreślenia map, wycinania wzorów czy grawerowania.

Źródło: TECH STEROWNIKI

Co dalej? To już zależy od naszej wyobraźni.

W FabLabie jest strefa druku 3D, w której można wydrukować dowolny przedmiot. Jest strefa szycia wyposażona w dziesięć maszyn, overlock, hafciarkę CNC oraz niezbędne akcesoria krawieckie ze stołem, prasowalnicą i akcesoriami.

Fani majsterkowania w drewnie pewnie skierują kroki do stolarni, aby przy pomocy piły, ukośnicy, frezarki czy wkrętarki wyczarować dzieła sztuki.

Są jeszcze dwie inne pracownie – strefa elektroniki ze stacjami do lutowania, drukarką 3D oraz mikrokontrolerami pomocnymi w programowaniu, a także pracownia CNC z dwoma profesjonalnymi ploterami frezującym, które stoją gotowe do pracy.

Wszystko możemy przygotować sami, choć pod okiem i za radą wyspecjalizowanych trenerów. Umiejętności i doświadczenie nie są istotne. Liczą się chęci i potrzeba kreowania nowych rzeczy. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

Dajemy narzędzia do realizowania pomysłów

Nowe miejsce w Warszawie to efekt współdziałania Fundacji Orange i Stowarzyszenia Robisz.to.

– Orange od wielu lat angażuje się w różnorodne działania związane z cyfrową edukacją. Często mówiąc o dostarczaniu narzędzi do nauki i rozwoju mamy na myśli nowoczesne technologie służące komunikowaniu się, jak światłowód. Tutaj, w FabLabie, dajemy narzędzia do realizowania pomysłów. Wierzymy, że innowacje i kreatywność to podstawa nowoczesnej polskiej gospodarki – powiedział podczas otwarcia FabLabu Gervais Pellissier, wiceprezes Orange odpowiedzialny za rynki europejskie.

Źródło: TECH STEROWNIKI

Królestwo nowych technologii

Stołeczny FabLab wpisuje się w międzynarodowy ruch takich fabryk-laboratoriów dla pasjonatów-amatorów, którzy mogą dzięki nabytym tu umiejętnościom dokonać w przyszłości niesamowitych naukowych odkryć. Na całym świecie powstało już ponad tysiąc takich miejsc. Miejsc, które pozwalają „wydrukować nasze marzenia” w drukarce 3D.

– FabLab to królestwo nowych technologii, miejsce, w którym można puścić wodze fantazji, by wykonać dowolną rzecz np. robota czy drona. Nie zabraknie też nauki programowania oraz pracy z układami elektronicznymi. W FabLabie nie tylko uczymy, jak przekształcić pomysł w gotowy i praktyczny prototyp, ale pamiętamy o wsparciu przedsiębiorczości. Stąd pomysł na warsztaty kierowane dla kobiet wchodzących na rynek pracy, czy wracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Będziemy też pracować z młodzieżą, którą wspierają wolontariusze Orange - mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange.

Obecna na otwarciu warszawskiego FabLabu minister cyfryzacji Anna Streżyńska przyznała, że Polska nie jest wprawdzie ojczyzną start-upów, ale nic nie stoi na przeszkodzi – aby dzięki nowej inicjatywie Orange – wsparła realny rozwój społeczeństwa cyfrowego. – Społeczeństwo cyfrowe nie istnieje tylko w sieci. Społeczeństwo cyfrowe tworzą ludzie, tacy jak my, korzystający z nowych technologii, by tworzyć lepszą rzeczywistość. Rolą cyfryzacji nie jest przeniesienie ludzkiej aktywności do sieci, ale wyposażenie ludzi w narzędzia do lepszego funkcjonowania w nowej rzeczywistości – powiedziała przedstawicielka rządu.

Już dziś zapisz się na zajęcia

Na warsztaty można zapisywać się przez internet. W programie m.in. zajęcia z szycia pokrowca na laptopa lub tablet (dzieci 8-12 lat) czy konstruowanie nietypowego pojazdu z drukarki 3D (dzieci 8-15 lat). Na niektóre wrześniowe zajęcia są jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji i zajęć na stronie http://fablabtwarda.pl/.