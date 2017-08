Zbuduj internetową pracownię w swoim mieście

Życie Polanki Wielkiej – jednej z najmłodszych i najmniejszych gmin w Polsce – zmieniła pracownia z dostępem do internetu i warsztaty z programowania. Podobną pracownię można teraz stworzyć w każdej polskiej wsi, czy małym mieście. Za darmo

Pracownie istnieją od kilku lat. W całej Polsce powstało ich już 77. Są zakładane w małych miejscowościach (do 40 tys. mieszkańców) i wyposażane ze środków Fundacji Orange, która patronuje przedsięwzięciu, a dodatkowo zapewnia darmowy dostęp do szybkiego internetu. Pracownia może powstać w szkolnej bibliotece, domu kultury, w parafii czy gminnym ośrodku kultury.

Nowopowstałe miejsce ma służyć wszystkim mieszkańcom – oferować warsztaty dla młodzieży z poszerzania kompetencji cyfrowych, uczyć starszych obsługi komputera i internetu. A przede wszystkim sprawić, że ludzie będą chętnie tu przychodzić, spotykać się, integrować i współuczestniczyć w zajęciach. Jak to działa w praktyce?

Nasz anioł stróż

Tarnowska Wola położona jest w gminie Lubochnia. Mieszka tu nieco ponad 300 mieszkańców. We wsi była kiedyś świetlica, ale mieszkańcy nie garnęli się do wspólnych rozrywek. Kilka lat temu za pieniądze unijne budynek odremontowano, a jedna z mieszkanek postanowiła przywrócić świetlicy jej funkcję. Zebrała sąsiadów, stworzyła grupę inicjatywną i przekształciła lokal w tętniącą życiem Pracownię Orange.

Dzieci uczą się nowych technologii i podstaw robotyki oraz uczęszczają na warsztaty fotograficzne. Starsi przychodzą na lekcje tańca prowadzone przez wolontariuszy.

W ogrodzie okalającym świetlicę postawiono altanę, a raz w roku organizowany jest tam wielki piknik z grillem. Tarnowska Wola znowu tętni sąsiedzkim życiem.

Mieszkańcy nazywają pracownię swoim „aniołem stróżem”.

– To jest taka nasza mała ojczyzna – mówi animatorka Joanna.

Do pracowni przed i po szkole

Pracownia zmieniła też życie Polanki Wielkiej – jednej z najmłodszych i najmniejszych gmin w Polsce. Do tej pory atrakcje dla mieszkańców organizowano głównie latem, w weekendy, w parku – w postaci zabaw plenerowych.

W Pracowni Orange zadbano natomiast o dostęp do internetu i nowych technologii. Od razu największą aktywnością wykazała się młodzież, dla której zorganizowano warsztaty z programowania i robotyki. Po drodze były jeszcze pokazy karate, czy turniej gier planszowych.

Na co dzień pracownia jest też „narzędziownią” dla majsterkowiczów nastolatków, którzy podnoszą w ten sposób zdolności manualne i trenują kreatywność.

– Pracownię utworzono w budynku lokalnego gimnazjum. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie, żeby mogło jej zabraknąć; już się wtopiła w miejski krajobraz – powtarzają chórem.

W Huszlewie Pracownię Orange również otwarto w budynku tamtejszej szkoły, do której aż 80 proc. wszystkich uczniów dojeżdża z okolicznych wiosek.

Organizuje się tu zajęcia wzbogacające podstawę programową w ramach programów Bezpiecznie Tu i Tam, #SuperKoderzy czy MegaMisja prowadzonych przez Fundację Orange.

Nieobowiązkowe ćwiczenia z programowania, robotyki, ale też fotografii otworkowej, druku 3D, origami czy prac techniczno-plastycznych wypełniły również dzieciom dojeżdżającym do szkoły czas przed lekcjami i po lekcjach, zanim szkolny autobus porozwoził ich po domach.

Z tego samego lokalu korzystają też seniorzy. Lokalne koło gospodyń wiejskich realizuje projekt „Gospodynie z klasą”, w ramach którego powstanie książka kucharska, pozostałe panie ćwiczą tu aerobik, a młodzież oazowa spotyka się na zajęciach prowadzonych przez katechetkę.

– Cały czas coś się dzieje, cały czas fundacja dostarcza nam nowych pomysłów, cały czas nas do czegoś inspiruje. A to, co się dzieje w pracowni, te nowinki, one się przenoszą na szkołę. Bo nauczyciele wykorzystują je na lekcjach czy zajęciach świetlicowych – mówi Renata Tomczuk, dyrektorka Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie

Nowe granty na nowe pracownie

Już wkrótce powstanie kolejne 25 multimedialnych świetlic. W wakacje rozpoczyna się nabór do trzeciej edycji programu Pracownie Orange. Aby zgłosić swój udział, trzeba zebrać trzyosobową grupę inicjatywną, a następnie znaleźć lokal, w którym pracownia będzie mogła funkcjonować. To może być np. świetlica, ośrodek kultury, parafia czy biblioteka.

Wniosek składa grupa inicjatywna wspólnie z instytucją partnerską.

– Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmujemy od 10 sierpnia do 8 września, czyli przez miesiąc – wyjaśnia Małgorzata Kowalewska, koordynatorka programu Pracownie Orange. – Złożone formularze oceni komisja rekrutacyjna, która wybierze 64 placówki i podda je pod internetowe głosowanie – z tego grona zostaną wybrani najlepsi.

Dlaczego zadecydują internauci? Chcemy w ten sposób zweryfikować czy pomysły na działanie pracowni spodobają się mieszkańcom i czy odpowiadają na ich potrzeby – wyjaśnią organizatorzy. Laureatów poznamy pod koniec października.

Fundacja Orange zagwarantuje sprzęt multimedialny i dostęp do internetu oraz umebluje wnętrze pomieszczenia. Współpraca potrwa dwa lata. W tym czasie animatorzy działań lokalnych będą prowadzić pracownię według swoich autorskich pomysłów. Będą mogli również korzystać ze wsparcia Fundacji, bogatej oferty szkoleń, tutoringów i warsztatów. Warunek jest taki, że pracownia musi być otwarta minimum pięć dni w tygodniu, przez pięć godzin. Dla każdego.

Dodatkową zachętą dla Opiekunów Pracowni Orange jest także grywalizacja. Oznacza to, że za działania, projekty i realizację określonych zadań na rzecz mieszkańców swojej miejscowości otrzymują punkty i nagrody. Podobnie jak w grach planszowych czy komputerowych. Taka forma zabawy i pozytywnej rywalizacji pomaga im utrzymać zaangażowanie w projekcie, dzielić i inspirować się nowościami.

Aby wziąć udział w akcji, należy wejść na stronę Pracowni Orange – www.pracownieorange.wp.pl

Wszystkich informacji o naborze udziela biuro rekrutacji, e-mail rekrutacja@pracownieorange.pl, tel. +48 518 541 846.